Китай возобновляет выдачу виз некоторым казахстанцам

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Китай возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам Казахстана. Соответствующих договоренностей удалось достичь в ходе переговоров с китайской стронной, сообщается на официальном сайте посольства РК в КНР.

В сообщении дипмиссии указывается, какие категории граждан смогут снова получать визы в посольстве КНР в Нур-Султане и Генеральном консульстве КНР в Алматы:

Лица, имеющие официальное приглашение от центральных и государственных органов, провинциальных канцелярий иностранных дел и департаментов торговли, крупных предприятий или муниципальных народных правительств. Лица, получившие рабочее разрешение, одобренное компетентными органами Китая. При этом при оформлении визы категории "Z" более не нужно подавать документы на получение письма-приглашения. Члены семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Китай (включая тех, кто уже находится в Китае), которые подают заявление на пребывание в Китае или посещение родственников, могут подать заявку на получение визы на основе документов, подтверждающих родство, без необходимости подавать документы на получение визового приглашения; Иностранные члены семей граждан Китая и иностранцы, имеющие ПМЖ в Китае, могут подать заявление для воссоединения с семьей или посещения Китая на основании документов, подтверждающих родство.

Также представители посольства сообщили, что китайская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по вопросу въезда студентов РК, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году.

По словам дипломатов, достигнута договоренность выработать механизм по открытию "зеленого коридора" для казахстанских студентов при оформлении учебных виз.

Кроме того, от китайской стороны было получено согласие на возобновление приема документов для прохождения консульской легализации.

Дипмиссия предупреждает казахстанцев о том, что в соответствии с действующими в КНР эпидемиологическими требованиями все граждане, прибывающие на территорию Китая из-за рубежа, должны в обязательном порядке пройти 14-дневный карантин в специализированном отеле, который оплачивается самостоятельно.

Помимо этого, при регистрации в гостинице требуется подписать обязательство о соблюдении установленных карантинных мер (на китайском и английском языках).

Напомним, что Казахстан возобновил авиасообщение с Китаем 1 июня текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974261-kitay-vozobnovlyaet-vydachu-viz-nekotorym-kazahstantsam/