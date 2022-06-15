Аким Усть-Каменогорска ответил на вопрос про Land Cruiser (видео)

Жаксылык Омар. Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

Журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram опубликовал еще одно видео беседы с акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром. На этот раз градоначальник ответил на вопрос, какой у него есть автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

"Личного автомобиля у меня нет", - сообщил Жаксылык Омар.

Корреспондент отметил, что в соцсетях распространялась фотография, на которой был запечатлен человек, похожий на акима Усть-Каменогорска, за рулем белого Land Cruiser 200.

"Не ваша машина?" - спросил сотрудник СМИ.

"Не моя машина. Машин нет. Если бы были, я сказал бы. Что скрывать, Асхат? Land Cruiser 200 - это же, если честно, не такая новость. Land Cruiser 200 по Усть-Каменогорску около 300 машин, наверное. Это дорогой автомобиль, но ладно, если бы ездил на таких машинах, как Ferrari, Bugatti. Но на Land Cruiser 200 каждый второй ездит в Усть-Каменогорске.

Я был удивлен, когда вышел Land Cruiser 300, уже у нас две или три машины ездили в Усть-Каменогорске", - сказал глава города.

Журналист переспросил, так чей все-таки был белый внедорожник.

"А вы уверены, что это я?" - поинтересовался Жаксылык Омар.

Корреспондент показал фотографию.

Фото: instagram.com/asshot.inc

"Похож, да. Может, это фотошоп. Я на разных автомобилях ездил. На Camry тоже езжу, на Prado ездил", - пояснил аким.

Точно сказать, он на снимке или нет, градоначальник не смог.

Тогда Асхат Ниязов задал вопрос, есть ли автомобиль у его супруги.

"У супруги тоже нет автомобиля. Но она хочет, я обещал ей купить машину. Какую, не знаем пока, посмотрим по бюджету", - ответил Жаксылык Омар.

Он добавил, что детей в школу помогают отвозить родственники.

Напомним, ранее журналист интересовался родственными связями акима Усть-Каменогорска с арестованным Кайратом Сатыбалдыулы и экс-депутатом мажилиса Бекболатом Тлеуханом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974255-akim-ust-kamenogorska-otvetil-na-vopros-pro-land-cruiser-video/