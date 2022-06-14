КНБ обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев вывоза бензина и ГСМ в Кыргызстан

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Из-за разницы в стоимости топлива участились случаи перевозки ГСМ и бензина через казахстанско-кыргызскую границу. В том числе замечены случаи с нарушением правил транспортировки, сообщается на официальной странице КНБ в Facebook.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили, что с учетом разницы в стоимости востребованных марок бензина в Казахстане и Кыргызстане на казахстанско-кыргызской границе наблюдается увеличение количества автотранспортных средств, перевозящих ГСМ и бензин через границу.

В некоторых случаях выявляются нарушения правил перевозки – установка дополнительных бензобаков либо их расширение, не предусмотренное заводом-изготовителем.

"Отсутствие ограничения на частоту пересечений государственной границы в отношении данной категории перевозчиков существенно увеличивает нагрузку на пункты пропуска и создает предпосылки к скоплениям автотранспортных средств в непосредственной близости к пограничным переходам", – отметили представители ведомства.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что зачастую граждане, использующие личный автотранспорт для перевозки ГСМ, пренебрегают правилами безопасности, что, в свою очередь, может привести к трагическим последствиям.

В связи с этим в комитете обратились к казахстанцам.

"Во избежание несчастных случаев Пограничная служба рекомендует воздержаться от попыток перевозки ГСМ подобным способом", – посоветовали сотрудники КНБ гражданам.

Напомним, что в середине апреля Болат Акчулаков заявлял о планах по продлению запрета на вывоз топлива на автотранспорте за пределы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974051-knb-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-vyvoza-benzina-i-gsm-v-kyrgyzstan/