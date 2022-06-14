Горячую воду отключат в двух районах Алматы на один день

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В следующий понедельник, 20 июня, часть зданий в Медеуском и Алмалинском районах Алматы будет отключена от горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

В компании сообщили, что отключение произойдет 20 июня с 09:00 до 21:00.

Отмечается, что горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского и Алмалинского районов в контуре улиц Казыбек би – Кунаева – Толе би – Панфилова – Богенбай батыра – Назарбаева – Кабанбай батыра – Пушкина – Абдуллиных.

"Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции", – сообщили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителям указанных районов принесли извинения за временные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974025-goryachuyu-vodu-otklyuchat-v-dvuh-rayonah-almaty-na-odin-den/