Объединили 25 лет назад: жители потребовали вернуть их район в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области сельчане потребовали вернуть Жалпакталский район, который еще 25 лет назад был объединен с Казталовским. По этому поводу высказался глава региона Гали Искалиев, передает "Мой город".

Жители Жалпактала утверждают, что их поселок, некогда огромный, богатый и развитый, постепенно превращается в захудалое село.

Все началось в 1997 году, когда было решено объединить два района - Фурмановский (нынешний Жалпактал) и Казталовский. Райцентром стала Казталовка, хотя населенный пункт Фурманово значительно больше и по размеру, и по количеству жителей.

Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, жители села Жалпактал все еще надеются, что их вновь объявят отдельным районом.

Об этом сельчане сообщили акиму Западно-Казахстанской области Гали Искалиеву во время его рабочей поездки, которая прошла 11 июня.

По словам аксакалов, Жалпактал процветал до 1997 года, пока его не лишили статуса. Местные жители сетуют, что за обычной справкой им приходится ездить за 60 км в Казталовку.

Глава региона ответил, что должны быть экономические и политические основания на то, чтобы разделить область или район.

"Я направлю предложение в администрацию президента о том, что есть политические основания, но этот вопрос не будет решен сегодня или завтра. Потому что проблема касается не только Казталовки и Жалпактала. Жители еще двух районов поднимают аналогичный вопрос, а по Казахстану - и того больше.

Если мы сейчас примем решение по одному району, то в других областях тоже начнут поднимать этот вопрос. Я лишь могу донести вашу просьбу до соответствующего органа. Для этого тоже нужны основания, этим займется специально созданная комиссия по Казталовскому и Акжайыкскому районам и району Байтерек. Она проверит наличие проблем, неудобств и несправедливости между районами", - пояснил Гали Искалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974006-obedinili-25-let-nazad-zhiteli-potrebovali-vernut-ih-rayon-v-zko/