Уникальные артефакты бронзового века найдены в ВКО (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупные архитектурные объекты начала бронзового века обнаружили в урочище Ак-Баур на востоке Казахстана. Ученые, пытаясь разгадать секреты металлургии саков, наткнулись на останки древних плавильных печей.

Об археологической находке сообщает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что обнаруженные в урочище Ак-Баур артефакты кардинально меняют представления об образе жизни сакских племен. По мнению ученых, саки были отнюдь не только кочевниками - об этом говорят обнаруженные здесь большие каменные плавильные печи.

Найденные археологами печи свидетельствуют о том, что еще 3 тысячи лет назад саки овладели секретами плавки металлов и могли строить сложные по технологии плавильные печи. В районе Ак-Баура сосредоточены месторождения полиметаллических руд, и, судя по всему, саки о географии местности были осведомлены.

"Вот кварцевый минерал, древние кочевники, которые жили здесь, из него брали необходимые минералы. Руды, которые они брали, обогащались в печах", - рассказал археолог Айдын Жунисханов.

В составе групп археологов студенты ведущих университетов республики, а потому подход к делу здесь выстраивается научный. У подножья вершины разбит палаточный лагерь с полевым штабом, где идет процесс музеефикации находок. Все образцы подлежат оцифровке, им присваивается определенный штрих-код.

"В данном случае это фрагмент керамики, который даст нам впоследствии определенную информацию. Мы готовим это все для научной обработки и передачи в музей", - сообщила научный сотрудник Национального музея РК Асия Каражигитова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973933-unikalnye-artefakty-bronzovogo-veka-naydeny-v-vko-video/