Видео с исчезающими чернилами на выборах акима проверяют в Жетысуской области

Кадр из видео: instagram.com/ushtobeqz

В социальных сетях появилось видео, на котором демонстрируют якобы использование на выборах акима города Уштобе Жетысуской области ручек с исчезающими чернилами. Ситуацию прокомментировали в акимате Каратальского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео распространяется в одном из городских пабликов. На нем пришедший на избирательный участок, где проводились выборы акима Уштобе, пишет ручкой на бумаге, а потом запросто стирает чернила с помощью огня от зажигалки.

В акимате Каратальского района отреагировали на ролик. Комментарий был размещен на официальной странице ведомства в Instagram. Здесь отметили, что будет проведен подробный анализ ситуации.

"Есть подозрения, что данное видео инсценировано автором в целях провокации и хайпа. В зале установлены 2 камеры видеонаблюдения, по периметру школы - еще 20 камер.

Указанную ручку автор видео, вероятно, принес с собой намеренно. Она схожа с остальными ручками, такого же синего цвета", - пояснили в районном акимате.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело. Чиновники попросили жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Подробности местные власти пообещали сообщить позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973772-video-s-ischezayuschimi-chernilami-na-vyborah-akima-proveryayut-v-zhetysuskoy-oblasti/