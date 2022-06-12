Житель Уральска раскритиковал акимат и получил предложение о работе

Встреча с жителями Уральска. Фото: instagram.com/uralskakimat

11 июня прошла встреча акима Уральска Миржана Сатканова с жителями микрорайона Строитель. Председатель ОСИ Данил Макатуха раскритиковал городскую администрацию. Тогда заместитель главы города Мирас Мулкай сделал ему предложение о работе, передает "Надежда".

В ходе встречи жестко высказался о работе городского акимата житель дома 2/1 и председатель ОСИ Данил Макатуха, который сам больше 20 лет был госслужащим.

"По поводу моей компетентности я сразу скажу - мой стаж на государственной службе составляет 23 года, из них 17 лет я являлся руководителем, начиная от районного звена и заканчивая подразделением на уровне министерства. Я вам хочу сказать, что последние три года я общаюсь с акиматом и вижу одну проблему - в акимате отсутствует плановость, целенаправленность. В акимате нет стержня!" - заявил активист.

Он отметил, что на встрече 2/3 зала заняли чиновники. Жители не пришли, по его мнению, потому что не верят в реальное решение своих проблем.

"Вот сейчас мы ставим вопрос по ремонту школы и благоустройству ее территории, и вы говорите, что это не в вашей компетенции, обращайтесь в отдел образования. Но вы же хозяин города, вас назначила на эту должность власть. Ничего вам не мешает написать письмо в областное управление образования или обратиться непосредственно к акиму области, чтобы этот вопрос решился.

Вы посмотрите, что делают ваши подчиненные, ведь каждый отдел, каждое управление живет своей жизнью. Вас ваш руководитель аппарата или замы плохо подготовили к этой встречи. Если бы я, будучи руководителем, занимался такими делами и пришел на встречу с жителями вот с такой информацией, то мое бы руководство поставило бы вопрос о моей компетенции", - выступил Данил Макатуха, озвучив еще ряд проблем.

Издание отмечает, что аким Уральска Миржан Сатканов был слегка возмущен таким заявлением.

"За время моей работы я сталкивался со многими госслужащими, на эту должность просто так не приходят. Я говорю вам как есть. Все люди, которые здесь сидят, за ними огромный опыт, я никогда ни одного своего коллегу не дам обидеть, если он умеет качественно работать. Мне неприятно, когда о моих коллегах говорят, что у них нет стержня...

Никогда в акимате не будут работать дети олигархов, потому что ежедневно выслушивать критику неприятно никому, при этом быть мотивированным отцом или мамой, оставлять негатив на работе, трудиться каждый день, не каждому это дано. Давайте лучше не обсуждать моих коллег, а говорить о делах. У каждого из них есть стержень и характер", - парировал градоначальник.

А его заместитель Мирас Мулкай решил устроить Данила Макатуха в Центр ОСИ на работу.

"У меня есть предложение, я приглашаю вас в Центр ОСИ на зарплату, работать, это мое официальное предложение. Сейчас жители говорили, чтобы мы вас взяли, и я готов взять вас на работу. Это не сарказм, у нас есть реально свободная вакансия. Это предложение, помогите нам", - сказал заместитель акима.

Мужчина после недолгого размышления ответил: "Я готов помочь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973731-zhitel-uralska-raskritikoval-akimat-i-poluchil-predlozhenie-o-rabote/