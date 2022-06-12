Пострадавшему от репрессий выдали квартиру в Петропавловске, а потом забрали

Мукаш Кабдиров. Кадр из видео: 24.kz

Пострадавшему от репрессий жителю Петропавловска два года назад жилищная комиссия сначала выдала квартиру, а потом забрала. Подробности этой истории сообщает телеканал "Хабар 24".

Мукаш Кабдиров много лет проработал в финансовой системе региона. Как госслужащий с 2010 года стоял в очереди на жилье.

Однако в 2017 году решил воспользоваться своим правом на получение квартиры вне очереди и собрал необходимые документы, подтверждающие, что он пострадал от политических репрессий.

"Моя мать репрессированная. В 41-м году была выслана с Кавказа в Казахстан. Вместе со своей матерью и старшей сестрой. Они отмечались в комендатуре. Все имущество, что было на Кавказе, все осталось. Они ничего с собой не привезли. Кроме документов", - рассказывает Мукаш Кабдиров.

Жилье жителю Петропавловска дали в 2020 году на праве аренды, без оформления договора. Также не был учтен состав семьи: пенсионер проживает с дочерью и внуками. На пятерых им выделили однокомнатную квартиру.

"Я, конечно, недоволен. Иду в акимат, пишу им заявление. Я не согласен с таким решением. Почему вы выкинули моих детей? Дайте мне трехкомнатную, чтобы я мог с ними жить", - возмущается мужчина.

Пришлось воспользоваться услугами адвоката. После обращения в суд с членами жилищной комиссии было заключено соглашение. Последние должны были пересмотреть свое решение в пользу Мукаша Кабдирова. Но этого не произошло, наоборот, постановили - квартиру забрать.

Пенсионер вместе с адвокатом намерены добиться справедливости. Готовят обращение в Верховный суд.

В городском акимате прокомментировать сложившуюся ситуацию отказались, пообещав дать информацию после решения суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973708-postradavshemu-ot-repressiy-vydali-kvartiru-v-petropavlovske-a-potom-zabrali-video/