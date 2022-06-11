Устанавливают дополнительные баки: министр энергетики о вывозе топлива из Казахстана

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков вы ходе брифинга рассказал о том, как фуры из других стран вывозят топливо тоннами из Казахстана, пользуясь более низкими ценами здесь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Бензина и дизтоплива в Казахстане достаточно для внутреннего потребления. Все три завода крупных модернизированы. Встала проблема с несанкционированным пересечением границ. В рамках ЕАЭС у нас нет таможенных постов на границе.

Чтобы этот вопрос решить, с Россией у нас есть соглашение двухстороннее о взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами. Сегодня с Кыргызстаном такое же соглашение находится в переговорной стадии, надеемся, что в этом году мы его подпишем", - сообщил Акчулаков.

По его словам, встала другая проблема - вывоз топлива большегрузами.

"С чем мы столкнулись, многие автомобили - фуры, длинномеры - идут транзитом через Казахстан. В соседних странах топливо дороже, они приезжают в Казахстан, заправляются, на выезде снова заправляются и с полными баками выезжают. Все бы ничего, но такие машины стали устанавливать дополнительные баки на 3-5 тонн. Уже значительный объем вывозится.

Думаем ввести ограничение, запрет на эксплуатацию большегрузного транспорта не с паспортизированными баками. А дальше в рамках двустороннего соглашения будем думать над дополнительными мерами", - заключил министр.

Ранее он рассказал, будет ли повышение цен на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973660-ustanavlivayut-dopolnitelnye-baki-ministr-energetiki-o-vyvoze-topliva-iz-kazahstana/