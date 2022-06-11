Жаркую погоду пообещали в трех крупных городах Казахстана

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Актуальный прогноз погоды на 11 июня, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет". Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте ожидается жара.

В Алматы сегодня днем, по прогнозам синоптиков, будет жарко - столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 2-7 м/с, при грозе ожидаются порывы до 12 м/с.

Сегодня в Нур-Султане ожидается жаркая погода - от +25 до +27 днем. Скорость ветра составит 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

А в Шымкенте сегодня ожидается дождь и гроза. Столбики термометров при этом поднимутся до +31...+33 градусов днем. Кроме того в городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973632-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-treh-krupnyh-gorodah-kazahstana/