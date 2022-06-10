Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня - с 11 по 13 июня. По их данным, почти вся территория страны будет под влиянием циклонов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, над территорией Казахстана произойдет объединение двух циклонов – Северо-западного и Южного, благодаря чему почти на всей территории республики сохранится неустойчивый характер погоды.

Эксперты ожидают дождей, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики будут сильные дожди с грозами и усилением ветра. Также возможно выпадение града. На юго-западе и юге страны могут быть пыльные бури.

Температурный режим в регионах Казахстана будет выглядеть так:

на западе, северо-западе - понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 градусов тепла;

на юго-западе - воздух прогреется до 25-35 градусов тепла;

на севере - колебание от 20-28 до 25-30 градусов тепла;

на востоке страны - понижение от 28-37 до 24-33 градусов тепла;

в центре республики - повышение от 22-30 до 27-32 градусов;

в южных регионах - понижение от 25-35 до 20-30 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973506-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane-v-vyhodnye/