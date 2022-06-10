Редкий черный аист попал в фотоловушку в заповеднике в ВКО (видео)

Черный аист. Фото: РГУ "Маркакольский государственный природный заповедник"

Редкого черного аиста сняли на видео на участке речки Топольник на территории Маркакольского заповедника в Восточно-Казахстанской области, сообщается в официальном Instagram-аккаунте заповедника.

Черный аист был заснят на фотоловушку, установленную инспекторами. На опубликованных кадрах можно заметить птицу, отдыхающую возле речки Топольник - малого притока озера Маркаколь.

Как пояснили специалисты, черный аист - птица из семейства аистовых, которая обитает в лесной зоне Евразии. По акватории озера Маркаколь птица наблюдается повсеместно.

Черный аист занесен в Красную книгу Казахстана, а также России, Беларуси, Болгарии, Узбекистана, Украины, Таджикистана.

Как пояснили работники заповедника, черные аисты обычно прилетают на территорию Маркакольского заповедника весной, в середине апреля - начале мая. "Поздние мигранты" наблюдаются вплоть до начала июня.

Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа - начале сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973542-redkiy-chernyy-aist-popal-v-fotolovushku-v-zapovednike-v-vko-video/