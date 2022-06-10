Часть зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

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Ряд жилых домов и иных зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от подачи горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как указано в сообщении компании, с понедельника, 13 июня, и до 17 июня включительно горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района:

в контуре улиц Суюнбая – Белякова – Казакпаева– Кожедуба;

в контуре улиц Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская– Нурсая.

Как пояснили в ТОО "АлТС", временные ограничения на подачу горячей воды вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

В компании принесли извинения перед жителями и гостями города за временные неудобства.

Напомним, накануне алматинцев предупреждали о проведении испытаний теплосетей в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973520-chast-zdaniy-v-turksibskom-rayone-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-goryachey-vody/