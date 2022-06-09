Алматинцев попросили не парковать авто на нескольких улицах из-за испытаний теплосетей

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В Алматы скоро стартует второй этап испытаний теплосетей. В этой связи горожан в целях безопасности попросили не парковать свои автомобили в местах проведения испытаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как рассказали в ТОО "АлТС", гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 13 по 22 июня текущего года на территории 8 районов Алматы.

В связи с этим горожан и гостей мегаполиса попросили соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения испытаний.

Отмечается, что несмотря на все меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, а также частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

В компании предоставили график проведения испытаний теплосетей по улицам. Он выглядит так:

13 и 14 июня:

Алмалинский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – улица Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке Би; Алмалинский и Жетысуский районы: проспект Абылай Хана – улица Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.

13 июня:

Бостандыкский район: на улицах Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; Алатауский район: поселок Аккайнар – улица Мамбетова – южная сторона БАК; Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

13 и 14 июня:

Алмалинский и Жетысуский районы: на улицах Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан; Алмалинский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – улица Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

с 13 по 15 июня:

Турксибский район: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – Дулатова – Котельникова.

с 13 по 17 июня:

Алмалинский и Жетысуский районы: проспект Райымбека – улица Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

14 июня:

Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова; Наурызбайский район: на улицах Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.

14 и 15 июня:

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя; Ауэзовский район: на улицах Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

с 14 по 17 июня:

Бостандыкский район: улица Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня:

Алатауский район: улица Монке би – Б. Момышұлы – Ф. Онгасыровой – микрорайон Зердели; Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева.

15 и 16 июня:

Ауэзовский район: на улицах Улугбека – Куанышбаева – река Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина; Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

16 июня:

Алмалинский и Жетысуский районы: на улицах Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

16 и 17 июня:

Турксибский район: проспект Сейфуллина – Акан Серы – Кассина – Котельникова; Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – река Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; Алмалинский и Бостандыкский районы: улица Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – река Есентай – Гоголя.

17 июня:

Алмалинский район: на улицах Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека; Алатауский район: проспект Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко; Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.

20 июня:

Алмалинский район: на улицах Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

21 июня:

Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: улица Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

21 и 22 июня:

Ауэзовский район: проспект Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - река Большая Алматинка; Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

22 июня:

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – река Есентай; Алатауский район: на улицах Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгасыровой; Наурызбайский район: на улицах Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

В компании подчеркнули, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказали в ТОО "АлТС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973403-almatintsev-poprosili-ne-parkovat-avto-na-neskolkih-ulitsah-iz-za-ispytaniy-teplosetey/