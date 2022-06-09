Алматинцев попросили не парковать авто на нескольких улицах из-за испытаний теплосетей
Опубликовано:
В Алматы скоро стартует второй этап испытаний теплосетей. В этой связи горожан в целях безопасности попросили не парковать свои автомобили в местах проведения испытаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".
Как рассказали в ТОО "АлТС", гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 13 по 22 июня текущего года на территории 8 районов Алматы.
В связи с этим горожан и гостей мегаполиса попросили соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения испытаний.
Отмечается, что несмотря на все меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, а также частичное разрушение дорожного покрытия.
В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.
В компании предоставили график проведения испытаний теплосетей по улицам. Он выглядит так:
- 13 и 14 июня:
- Алмалинский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – улица Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке Би;
- Алмалинский и Жетысуский районы: проспект Абылай Хана – улица Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.
- 13 июня:
- Бостандыкский район: на улицах Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- Алатауский район: поселок Аккайнар – улица Мамбетова – южная сторона БАК;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.
13 и 14 июня:
- Алмалинский и Жетысуский районы: на улицах Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;
- Алмалинский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – улица Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.
- с 13 по 15 июня:
- Турксибский район: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – Дулатова – Котельникова.
- с 13 по 17 июня:
- Алмалинский и Жетысуский районы: проспект Райымбека – улица Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.
- 14 июня:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова;
- Наурызбайский район: на улицах Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.
- 14 и 15 июня:
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: проспект Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
- Ауэзовский район: на улицах Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.
- с 14 по 17 июня:
- Бостандыкский район: улица Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
- 15 июня:
- Алатауский район: улица Монке би – Б. Момышұлы – Ф. Онгасыровой – микрорайон Зердели;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева.
- 15 и 16 июня:
- Ауэзовский район: на улицах Улугбека – Куанышбаева – река Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.
- 16 июня:
- Алмалинский и Жетысуский районы: на улицах Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.
- 16 и 17 июня:
- Турксибский район: проспект Сейфуллина – Акан Серы – Кассина – Котельникова;
- Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – река Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: улица Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – река Есентай – Гоголя.
- 17 июня:
- Алмалинский район: на улицах Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;
- Алатауский район: проспект Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко;
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.
- 20 июня:
- Алмалинский район: на улицах Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
- 21 июня:
- Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: улица Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
- 21 и 22 июня:
- Ауэзовский район: проспект Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - река Большая Алматинка;
- Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
- 22 июня:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: на улицах Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – река Есентай;
- Алатауский район: на улицах Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгасыровой;
- Наурызбайский район: на улицах Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
В компании подчеркнули, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
"Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказали в ТОО "АлТС".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973403-almatintsev-poprosili-ne-parkovat-avto-na-neskolkih-ulitsah-iz-za-ispytaniy-teplosetey/