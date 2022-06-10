Пропавшего без вести 36-летнего жителя Петропавловска ищут шестые сутки

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В СКО стражи порядка при содействии волонтеров уже шестой день ведут поиски пропавшего без вести 36-летнего жителя Петропавловска Абзала Жакупова, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали агентству в пресс-службе департамента полиции региона, из дома по улице Рахимова Абзал Жакупов вышел в половине пятого утра 4 июня и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Известны следующие приметы: мужчина плотного телосложения, рост - 173 см. На ребре ладони нанесена татуировка "ЗА ПВ", имеется небольшой шрам на левой брови.

Абзал Жакупов. Фото: instagram.com/volonterypetropavl

В момент исчезновения он был одет в синюю ветровку с капюшоном, синее трико бренда Adidas с белыми лампасами и черную обувь. При себе имел смартфон.

Всех казахстанцев, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом на канал "102".

Отмечается, что с начала года в полицию поступило уже 189 заявлений об исчезновении людей, из них пятерых ищут до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973452-propavshego-bez-vesti-36-letnego-zhitelya-petropavlovska-ischut-shestye-sutki/