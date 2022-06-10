"Не знаю, куда от них прятаться": мошки атаковали Актау (видео)

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На нашествие мошек жалуются жители Актау - насекомые поедают зеленые насаждения и надоедают горожанам, стоящим на остановках. Коммунальщики заверяют, что в городе уже начались работы по обработке деревьев от гнуса.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", несмотря на то, что в Актау сейчас стоит жара, горожан беспокоит вовсе не погода, а навязчивые мошки. Они буквально атаковали город. У некоторых жителей укус насекомых вызывает аллергическую реакцию.

"На одежде пятна остаются, беспокоит зуд. На море лучше не ходить", "Кусают. Такого раньше не было", "Не знаю, куда от них прятаться. Мошки везде. Нужно срочно дезинфекцию делать", "Ну, вообще травят мошек у нас в 7-м микрорайоне", - делятся горожане.

По словам эколога Адильбека Козыбакова, одной из причин появления этих насекомых в городе стала повышенная влажность после прошедших дождей. Опасаться и травить мошкару не стоит, уверяет он.

"Это природное явление, поэтому этого пугаться не стоит. Они не выносят ветра, бессильны перед ветром. Чтобы от них как-то защититься, рекомендую пользоваться кремами против комаров и мошкары. Принимать какие-то меры тоже нежелательно, потому что они являются частью экосистемы и кормовой базой для более крупных насекомых и птиц", - поделился своим мнением эколог.

Между тем, профессор местного университета, кандидат биологических наук Латипа Кожамжарова отмечает, что с такой проблемой столкнулись все прикаспийские страны. Ученый наблюдает за природными явлениями региона на протяжении уже 20 лет. И за последние три дня, по ее словам, численность мошек увеличилась в два раза. Меры для борьбы с насекомыми нужно предпринимать незамедлительно, говорит биолог.

"Летом старики и дети проводят много времени на море. Но и там мошкара есть. Укусы на теле, аллергическая реакция, откладка яиц этих насекомых на теле, в ушах и слизистой глаза. Могут быть серьезные последствия. Нужно травить. Люди могут заразиться инфекционным заболеванием под названием туляремия", - заявила профессор Кожамжарова.

Коммунальщики же уже начали обработку деревьев от гнуса.

"В утреннее время проводится распыление для содержания самих деревьев от вредителей. В шесть утра в скверах, парках, на набережной, там, где зеленые насаждения, ведутся работы", - заверил и.о. руководителя управления ЖКХ Актау Анвар Туляков.

На санитарные мероприятия в городе выделили больше 16 миллионов тенге. Плановые работы ведут 7 бригад. Сейчас деревья во дворах обрабатывают специальным раствором от мошек и других вредителей.

Напомним, ранее жители Атырау жаловались на нашествие комаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973443-ne-znayu-kuda-ot-nih-pryatatsya-moshki-atakovali-aktau-video/