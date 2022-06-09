Фейк о масках для защиты от оспы обезьян распространяли в Казахстане

Иллюстративное фото: Pexels.com

В казахстанском сегменте Сети набирает популярность снимок витрины, на которой выставлены защитные маски в коробках с изображением обезьяны. Пользователи стали писать, что это специальные маски для защиты от оспы обезьян. Это неправда, сообщает портал StopFake.kz.

Кроме того, по информации фактчекеров, некоторые комментаторы предполагают, что скоро всех обяжут покупать такие маски.

Эксперты выяснили, что изображенные на фото маски не являются специальными или особенными, защищающими исключительно от оспы обезьян.

На фото изображены обычные маски FFP2, а в коробке с ярким рисунком они продаются потому, что предназначены для детей, пояснили авторы портала.

Кроме того, предположения о том, что из-за вспышки оспы обезьян людей вновь обяжут носить маски в общественных местах, на сегодняшний день безосновательны.

Эксперты объяснили, что вирус оспы обезьян передается воздушно-капельным путем лишь при длительном и близком контакте.

Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал надевать маски лишь тем, кто уже болен оспой обезьян, когда рядом с ними находятся другие члены семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973362-feyk-o-maskah-dlya-zaschity-ot-ospy-obezyan-rasprostranyali-v-kazahstane/