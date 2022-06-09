Что будет с самовольными постройками в Алматы, рассказал министр Ускенбаев

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Глава МИИР на пленарном заседании сената рассказал, как будут решать вопрос с самовольными постройками в южной столице и других городах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат сената Ольга Булавкина в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы", который был принят сегодня в первом чтении сенатом.

Она отметила, что для решения вопросов о недвижимости, построенной без получения соответствующих разрешений, вносятся отдельные изменения и дополнения в закон "Об особом статусе Алматы".

Эта норма, по ее словам, предусматривает создание комиссии в исполнительном органе по рассмотрению вопросов оформления недвижимости.

Между тем, сообщила депутат, проблема оформления недвижимости, построенной без разрешительных документов, характерна не только для данного города, но и для других крупных населенных пунктов.

В связи с этим она поинтересовалась, как будут решаться аналогичные вопросы в других городах страны, какие имеются планы у министерства по данному вопросу.

"Данный вопрос об узаконении самовольных построек и их сносе отрегулирован законодательством, он решается в судебном порядке. Проблематика города Алматы заключается в том, что к городу был присоединен ряд районов в последнее время, и в сельских населенных пунктах очень много строений, которые были не узаконены, порядка 14 тыс. Такой, массовый характер. Если в других городах это носит единичный характер – речь идет о десятках, даже может о сотнях, то здесь – от 14 тыс.

Эту работу надо проводить в соответствии с генеральным планом. Почему эта комиссия нужна? Здесь подход города Алматы, я считаю, очень продуктивный: если техническая возможность есть узаконить – они узаконивают, чтобы не будоражить население. Но если эти самовольные постройки в местах, где генеральный план определен на проведение сетей, дорог, других объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, тогда будут приниматься решения об изъятии данных земель", – пояснил Каирбек Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973354-chto-budet-s-samovolnymi-postroykami-v-almaty-rasskazal-ministr-uskenbaev/