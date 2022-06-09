Разбирающихся в цифровых технологиях казахстанцев стало больше в 2021 году

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Уровень цифровизации в Казахстане растет с каждым годом, и доля населения, умеющего пользоваться различными гаджетами, тоже неизменно увеличивается. На сегодняшний день более 85% казахстанцев старше шести лет владеют цифровой грамотностью.

Под цифровой грамотностью подразумевается умение пользоваться персональным компьютером, смартфонами, планшетами, ноутбуками, а также стандартными программами на этих устройствах. Кроме того, такое понятие включает в себя навык получения услуг через интернет, сообщает агентство Energyprom.kz.

Отмечается, что уровень цифровой грамотности населения Казахстана в возрасте от 6 лет вырос с 82% в 2020 году до 85,3% в 2021 году.

"Это значительный прогресс, с учетом того, что в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%", – отмечают специалисты.

При этом обеспеченность домашних хозяйств ноутбуками сократилась с 54,7% от общего числа по стране в 2020 году до 52,8% в 2021 году. За этот период количество ноутбуков на 1000 человек уменьшилось со 170 до 164 штук.

А вот обеспеченность планшетами и сотовыми телефонами, напротив, выросла:

планшетами – с 18% до 19,3%;

сотовыми телефонами – с 99,1% до 99,4%.

Количество планшетов на 1000 человек увеличилось с 56 до 59 штук, а сотовых телефонов – сократилось с 769 до 767 штук.

Уровень цифровизации населения Казахстана старше 6 лет. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены:

в Нур-Султане – 94,6%;

в Алматинской области – 89,3%;

в Алматы – 88,9%.

Наихудшие результаты зафиксированы в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях — лишь по 76,5% и 76,8% соответственно.

Кроме того, по данным статистики, уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2021 году в среднем по Казахстану достиг 87,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973320-bolee-85-kazahstantsev-starshe-shesti-let-umeyut-polzovatsya-smartfonami-i-noutbukami/