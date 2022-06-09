Таксисты нашли 6-летнюю девочку на трассе в Туркестанской области

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5 июня около 04.00 часов утра в Сарыагашский РОП обратились таксисты и сообщили, что на трассе Шымкент-Шыназ возле села Капланбек была найдена девочка в возрасте 5-6 лет. На место выехали правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Стражи порядка забрали маленькую девочку и доставили в отдел полиции. Ребенка накормили, расспросили о родителях и приступили к поискам близких.

Правоохранители прочесали близлежащие территории, показали фото 6-летней девочки прохожим и сельчанам.

Позже в полицию пришла мать найденного ребенка, которая узнала на снимке свою пропавшую дочь.

Выяснилось, что девочка ночью вышла из дома на улицу и пропала. Ее передали матери, которая выразила благодарность сотрудникам Сарыагашского РОП.

Также с родительницей проведена профилактическая беседа о недопустимости оставления ребенка без внимания.

По факту ненадлежащего воспитания детей собранные материалы будут направлены в Комиссию по защите прав несовершеннолетних при районном акимате для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973307-taksisty-nashli-6-letnyuyu-devochku-na-trasse-v-turkestanskoy-oblasti/