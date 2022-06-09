Сахар по 920 тенге за кг продавали в Алматинской области

Фото: instagram.com/kaskelenkz

В соцсетях появилось сообщение о том, что в селе Жамбыл Алматинской области продают сахар по 920 тенге за килограмм. Информацию прокомментировали в отделе предпринимательства Карасайского района, передает МИА "Казинформ".

В соцсетях опубликовали фотографии, на которых видно ценники на сахар.

"В селе Жамбыл продают сахар по 920 тенге за кг. Это Карасайский район", - указывается в посте.

После публикации сотрудниками аппарата акима Жамбылского сельского округа была осуществлена проверка.

Как сообщили в отделе предпринимательства Карасайского района, данный факт имел место в одном из местных магазинов.

"В ходе беседы с продавцом магазина выяснено, что ранее была приобретена пятикилограммовая упаковка сахара "Арман" производителя TOO "DairyFood TC" стоимостью 4 тыс. 250 тенге, по 850 тенге за 1 кг. В дальнейшем была произведена расфасовка и сахар из данной упаковки был выставлен на продажу по 920 тенге за 1 кг. В данный момент готовится письмо в департамент по защите прав потребителей Алматинский области по данному вопросу", - пояснили в ведомстве.

В акимате отметили, что в районе ежедневно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров. На сегодняшний день самая низкая цена на сахар составляет 430 тенге, а его стоимость на рынке - 640 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973285-sahar-po-920-tenge-za-kg-prodavali-v-almatinskoy-oblasti/