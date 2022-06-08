Еще два пассажирских поезда на Алаколь запустят из Алматы

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Еще два пассажирских поезда, сформированных из вагонов Тальго, запустят из Алматы в направлении озера Алаколь. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темiр жолы".

В нацкомпании сообщили, что запускают два пассажирских поезда с номерами 211/212 и 453/454 сообщением "Алматы-2" - Достык". Составы будут курсировать в направлении озера Алаколь.

Периодичность курсирования поезда №211/212 будет следующей: с вокзала "Алматы-2" с 16 июня по 30 августа состав будет отправляться по четным датам. Из станции "Достык" в Алматы поезд будет ходить с 17 июня по 31 августа по нечетным датам.

Периодичность курсирования поезда №453/454 будет следующей: с вокзала "Алматы-2" с 16 июня по 30 августа он будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Со станции "Достык" в Алматы состав будет ходить с 17 июня по 31 августа по понедельникам, средам и пятницам.

В составе вышеуказанных пассажирских поездов будут следующие вагоны:

12 единиц 4-местных вагонов класса "Турист";

3 единицы 2-местных вагонов класса "Бизнес";

3 единицы 2-местных вагонов класса "Гранд" (оборудованные индивидуальным санузлом и душем в каждом купе).

Кроме того, для обеспечения комфорта пассажиров в составе поезда имеются вагон-кафетерий и вагон-ресторан.

Все вагоны оборудованы мультимедийным порталом с возможностью просмотра фильмов и музыкальных клипов, чтения электронных книг, а также биотуалетами и системой кондиционирования воздуха.

В целом, с учетом нового поезда, в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (9 - от АО "Пассажирские перевозки", 2 - частные перевозчики):

из Нур-Султана – 3 поезда;

из Алматы – 5 поездов;

из Восточно-Казахстанской области – 1 поезд;

из Абайской области – 1 поезд;

пригородный – 1 поезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973246-esche-dva-passazhirskih-poezda-na-alakol-zapustyat-iz-almaty/