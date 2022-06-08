Родители забыли забрать 5-летнюю дочь из детского сада в СКО

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Полицейские собрали административный материал в отношении пары из Петропавловска, которая забыла забрать свою пятилетнюю дочь из детского сада. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДП СКО.

В правоохранительных органах рассказали, что после окончания смены в детском саду за 5-летним ребенком никто не пришел. Воспитатель сада отправилась по месту жительства малышки и обнаружила входную дверь квартиры открытой. Она сразу же обратилась в полицию.

Прибывшие сотрудники ювенальной полиции выяснили, что родители девочки, выпив спиртного, уснули и напрочь забыли про ребенка.

"В квартире был беспорядок, бутылки из-под спиртного", - поделилась инспектор по делам несовершеннолетних УП Петропавловска Динара Муканова.

Освидетельствование подтвердило, что пара находилась в состоянии опьянения.

По данному факту в отношении отца и матери были собраны административные материалы по статье 127 Кодекса РК об административных правонарушениях "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

Собраны также материалы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Петропавловска. По данным ДП, это уже второе правонарушение в отношении родительницы.

Отмечается, что только в этом году родительских прав лишились 26 жителей СКО, еще шестеро ограничены в родительских правах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973074-roditeli-zabyli-zabrat-5-letnyuyu-doch-iz-detskogo-sada-v-sko/