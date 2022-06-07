Общие родительские собрания перестанут проводить в школах Казахстана

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Глава казахстанского Министерства образования Асхат Аймагамбетов заявил, что формат родительских собраний в школах страны меняется – по его мнению, не нужно собирать всех родителей в одном классе и обсуждать детей при всех, передает корреспондент NUR.KZ.

"Неоднократно поднимался вопрос о проведении родительских собраний в школах. В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний.

Не нужно, как раньше собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость и поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка. Каждому родителю педагог должен предоставить информацию об успеваемости и поведении ребенка.

Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания", – заявил министр.

Аймагамбетов добавил, что учителя должны отдельно доводить до родителей информацию о том, какими предметами их дети интересуются больше и что им следует изучить дополнительно.

Напомним, также на аппаратном совещании МОН сегодня заявили о планах ввести в школах Казахстана уроки патриотизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973009-obschie-roditelskie-sobraniya-perestanut-provodit-shkolah-kazahstana/