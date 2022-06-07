Участок дороги перекроют в Алматы из-за укладки асфальта

Иллюстративное фото: Grigorenko/Getty Images

Восточный съезд транспортной развязки на пересечении улиц Саина — Шаляпина в Алматы перекроют из-за ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как уточнили в ведомстве, данный участок будет полностью перекрыт с 22:00 8 июня (среда) до 06:00 9 июня (четверг), а также с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня (пятница) в связи с укладкой нового асфальтобетонного покрытия.

"Отметим, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – говорится в сообщении ведомства.

Схема: акимат Алматы

Ранее в акимате предупреждали о перекрытии юго-западного съезда транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Шаляпина из-за снятия старого асфальтового покрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972942-uchastok-dorogi-perekroyut-v-almaty-iz-za-ukladki-asfalta/