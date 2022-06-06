Участок дорожной развязки временно перекрыли в Алматы
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В Алматы временно перекрыли движение для автотранспорта по части развязки на пересечении улиц Саина и Шаляпина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как указали в акимате, дорогу перекроют в связи со снятием старого асфальтового покрытия.
По этой причине сегодня с 08:00 до 19:00 частично перекрыт юго-западный съезд транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Шаляпина.
Для укладки нового асфальтобетонного покрытия западную часть транспортной развязки частично перекроют сегодня (понедельник) с 22:00 до завтрашнего (вторник) утра, 06:00.
Полностью развязку перекроют для укладки верхнего слоя асфальта с 22:00 7 июня (вторник) до 06:00 8 июня (среда).
Отмечается, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – призвали в акимате.
Напомним, сегодня также стало известно о проведении ремонта тепловых сетей на участке улицы Толе би в Алматы. Из-за этого свои схемы движения временно изменят 10 маршрутов общественного транспорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972791-uchastok-dorozhnoy-razvyazki-vremenno-perekryli-v-almaty/