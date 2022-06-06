Бекмырза Игенбердинов ушел с поста главы CTS

Бекмырза Игенбердинов. Фото: facebook/Bekmyrza Igenberdinov

Бекмырза Игенбердинов на своей сообщил о том, что покинул пост главы ТОО "City Transportation Systems" в Нур-Султане.

"Хочу сообщить, что я завершил свою работу в ТОО "City Transportation Systems", в должности председателя правления", – написал он.

Игенбердинов отметил, что пять с половиной лет проработал в системе городского транспорта столицы.

"За это время нашей командой проделана огромная работа по развитию транспортного комплекса столицы", – добавил он.

В своем посте в соцсети Бекмырза Игенбердинов подробно подвел итоги проделанной работы касательно:

транспортного обеспечения жителей и гостей столицы в период проведения EXPO-2017;

модернизации маршрутной сети;

запуска пригородных маршрутов;

обновления подвижного состава;

внедрения выделенных полос Bus Lane;

внедрения электронной системы оплаты проезда;

работы департамента транспортного контроля;

работы во время пандемии;

велошеринга;

комплексной транспортной схемы.

"Оглядываясь назад, понимаю, что огромная работа была проделана не зря. Результат нашего труда виден невооруженным взглядом и, надеюсь, по достоинству оценивается жителями и гостями столицы", – подчеркнул Игенбердинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972785-bekmyrza-igenberdinov-ushel-s-posta-glavy-cts/