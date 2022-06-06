Бекмырза Игенбердинов ушел с поста главы CTS
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Бекмырза Игенбердинов на своей официальной странице в Facebook сообщил о том, что покинул пост главы ТОО "City Transportation Systems" в Нур-Султане.
"Хочу сообщить, что я завершил свою работу в ТОО "City Transportation Systems", в должности председателя правления", – написал он.
Игенбердинов отметил, что пять с половиной лет проработал в системе городского транспорта столицы.
"За это время нашей командой проделана огромная работа по развитию транспортного комплекса столицы", – добавил он.
В своем посте в соцсети Бекмырза Игенбердинов подробно подвел итоги проделанной работы касательно:
- транспортного обеспечения жителей и гостей столицы в период проведения EXPO-2017;
- модернизации маршрутной сети;
- запуска пригородных маршрутов;
- обновления подвижного состава;
- внедрения выделенных полос Bus Lane;
- внедрения электронной системы оплаты проезда;
- работы департамента транспортного контроля;
- работы во время пандемии;
- велошеринга;
- комплексной транспортной схемы.
"Оглядываясь назад, понимаю, что огромная работа была проделана не зря. Результат нашего труда виден невооруженным взглядом и, надеюсь, по достоинству оценивается жителями и гостями столицы", – подчеркнул Игенбердинов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972785-bekmyrza-igenberdinov-ushel-s-posta-glavy-cts/