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Бекмырза Игенбердинов ушел с поста главы CTS

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Бекмырза Игенбердинов
Бекмырза Игенбердинов. Фото: facebook/Bekmyrza Igenberdinov

Бекмырза Игенбердинов на своей официальной странице в Facebook сообщил о том, что покинул пост главы ТОО "City Transportation Systems" в Нур-Султане.

"Хочу сообщить, что я завершил свою работу в ТОО "City Transportation Systems", в должности председателя правления", – написал он.

Игенбердинов отметил, что пять с половиной лет проработал в системе городского транспорта столицы.

"За это время нашей командой проделана огромная работа по развитию транспортного комплекса столицы", – добавил он.

В своем посте в соцсети Бекмырза Игенбердинов подробно подвел итоги проделанной работы касательно:

  • транспортного обеспечения жителей и гостей столицы в период проведения EXPO-2017;
  • модернизации маршрутной сети;
  • запуска пригородных маршрутов;
  • обновления подвижного состава;
  • внедрения выделенных полос Bus Lane;
  • внедрения электронной системы оплаты проезда;
  • работы департамента транспортного контроля;
  • работы во время пандемии;
  • велошеринга;
  • комплексной транспортной схемы.

"Оглядываясь назад, понимаю, что огромная работа была проделана не зря. Результат нашего труда виден невооруженным взглядом и, надеюсь, по достоинству оценивается жителями и гостями столицы", – подчеркнул Игенбердинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972785-bekmyrza-igenberdinov-ushel-s-posta-glavy-cts/

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