Жару до 42 градусов прогнозируют в Казахстане

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня – период с 7 по 9 июня, согласно которому ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, а также сильная жара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, с приходом Северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

Только в регионах на юго-западе и востоке республики прогнозируется погода без осадков.

Несмотря на непогоду, эксперты обещают повышение дневной температуры воздуха:

на севере – до 23-30 градусов тепла;

на юге – до 33 градусов тепла;

в центре – до 27-35 градусов тепла;

на востоке – до 28-33 градусов тепла;

на юге – до 36 градусов тепла;

на юго-западе – 37-42 градуса тепла.

Только на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохранятся заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972779-zharu-do-42-gradusov-prognoziruyut-v-kazahstane/