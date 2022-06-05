Почему кабинки для голосования не закрываются шторками в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Почему кабинки для голосования не закрываются шторками, рассказала во председатель территориальной комиссии референдума в Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на некоторых участках референдума алматинцы отметили то, что кабинки не закрывались шторками. Кое-где они были просто закреплены и имелась возможность задвинуть занавеску, на других участках шторки отсутствовали вовсе.

"В законе нет нормы, что шторка должна закрываться, она просто психологически привычно вошла в картинку избирательного участка. На самом деле, давайте сравним, как проводятся выборы в других странах. В ряде стран это – столы, которые разделены небольшими барьерами.

Кабинка – это условное место, где для избирателя есть возможность в обстановке, где никто на него не влияет, поставить свою галочку. В этом ключе нами была поставлена задача поступать по ситуации. Если голосующий требует шторку, то ее можно опустить.

Главное, чтобы соблюдались принципы тайны голосования, чтобы урна была на видном месте и все было видно наблюдателям. Самое главное, чтобы избирателям было комфортно. Жалоб не было, но были вопросы, почему нет шторок", – сообщила Жанна Асанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972644-pochemu-kabinki-dlya-golosovaniya-ne-zakryvayutsya-shtorkami-v-almaty/