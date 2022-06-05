Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в день референдума

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 5 июня. Об этом сообщается на официальном портале РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в Нур-Султане сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

Такую же погоду синоптики прогнозируют в Алматы - в южной столице ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра не превысит 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.

Жителей Шымкента тоже ждет переменная облачность без осадков. Скорость ветра достигнет 8-13 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут 29-31 градус тепла.

Напомним, что на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части территории Казахстана: непогода ожидается в 13 регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972565-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-den-referenduma/