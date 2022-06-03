Какой будет погода в Казахстане в грядущие выходные, рассказали синоптики

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погодных явлений в стране в грядущие выходные дни - с 4 по 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана.

В регионах пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре республики прогнозируются сильные дожди с грозами и усилением ветра. Возможно выпадение града.

Несмотря на это, как отметили эксперты, особых изменений в температурном фоне не ожидается:

на западе - 22-33 градуса тепла;

на юго-западе - 29-37 градусов тепла;

на северо-западе - колебания от 15-25 до 20-33 градусов тепла;

на севере, востоке и в центре - потепление до 15-26 градусов тепла;

на юге – 27-37 градусов тепла;

на юго-востоке 22-32 градуса тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972436-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-gryaduschie-vyhodnye-rasskazali-sinoptiki/