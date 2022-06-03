Стало известно, сколько кандасов вернулось в Казахстан с 1991 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 93,5 тыс. этнических казахов, которые в итоге получили статус кандасов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения.

По состоянию на 1 июня текущего года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 5679 этнических казахов.

Более половины из числа прибывших в Казахстан с начала текущего года (68,7%) являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 8,8% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии, и 9,5% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,1%), Мангистауской (18,8%), Туркестанской (10,3%) и Жамбылской (6,2%) областях, а также в городах Алматы (6%), Нур-Султан (6,9%) и Шымкент (7,9%).

На 1 июня число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63,2%, еще 22,8% человек моложе трудоспособного возраста и 14% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,4% имеет высшее образование, 40,3% – среднее специальное образование, 46,6% – общее среднее образование и 1,7% – не имеют образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972397-stalo-izvestno-skolko-kandasov-vernulos-v-kazahstan-s-1991-goda/