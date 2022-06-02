Все площадочные и тротуарные парковки сделают бесплатными в день референдума в Алматы

Иллюстративное фото: facebook.com/almaty.parking

5 июня, в день проведения референдума по поправкам к Конституции Казахстана, все площадочные и тротуарные парковки в Алматы временно сделают бесплатными. Об этом сообщается на официальной странице проекта "Парковки Алматы" в Instagram.

Как указывается в сообщении, 5 июнявсе площадочные парковки города Алматы, администрируемые ТОО "Alan Parking", будут бесплатными.

Эта же мера коснется и всех парковок тротуарного типа вдоль улиц города, которые администрирует ТОО "Алматыспецтехпаркинг".

В "Парковках Алматы" также напомнили, что в голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.

Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом. Официальное время голосования - с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972317-vse-ploschadochnye-i-trotuarnye-parkovki-sdelayut-besplatnymi-v-den-referenduma-v-almaty/