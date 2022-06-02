Нурлан Коянбаев продолжает попытку установить мировой рекорд с помощью поста с флагом Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с изображением флага Казахстана: он пытается установить мировой рекорд по количеству комментариев, передает МИА "Казинформ".

"Дорогие друзья! Сейчас публикация с флагом набрала 12,2 млн комментариев. Мы на один шаг стали ближе к установлению мирового рекорда. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, давайте попробуем написать более 100 млн комментариев.

Если около миллиона казахстанцев оставят по 100 комментариев, наш государственный флаг станет самым популярным изображением в мире", - написал продюсер в Stories в Instagram два дня назад.

Пользователи соцсети активно поддерживают челлендж Нурлана Коянбаева. Публикация к настоящему моменту набрала более 12,6 млн комментариев.

Актер также сообщил, что публикация пока занимает второе место по всему миру. Нурлан Коянбаев призвал казахстанцев поделиться постом и внести лепту в установление мирового рекорда.

К слову, известный продюсер и актер запустил челлендж два года назад.

"В Instagram одно фото набрало 5 млн комментариев и установило мировой рекорд. Друзья, сможем ли мы обновить мировой рекорд? Если каждый из нас оставит по 20 комментариев, то, как минимум, мы сможем набрать 20 миллионов комментариев.

Пусть это фото станет одним из известных во всем мире! Поехали! Пусть наш флаг колышется в синем большом небе", - написал он тогда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972316-nurlan-koyanbaev-prodolzhaet-popytku-ustanovit-mirovoy-rekord-s-pomoschyu-posta-s-flagom-kazahstana/