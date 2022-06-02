Аким Даниал Ахметов предложил выдавать уголь под зарплату

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание с акимами городов и районов по вопросу обеспечения углем в отопительный сезон 2022-2023 годов. На нем он сообщил, что крупным предприятиям было предложено выдавать топливо "под зарплату".

Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram отметил, что график поставок угля в тупики уже согласовывается с КТЖ, а в каждом тупике Усть-Каменогорска есть запас в пять тысяч тонн.

По его словам, чтобы не допустить осеннего ажиотажа, социальные объекты и небольшие котельные должны сейчас закупить уголь, бюджетное финансирование на эти цели предусмотрено.

Глава ВКО поручил каждому акиму проверить работу и состояние тупиков в своем городе или районе.

"Кроме того, мы ведем переговоры с крупными предприятиями, чтобы они смогли дать своим работникам возможность приобретения угля "под зарплату", то есть с дальнейшей рассрочкой", - сообщил Даниал Ахметов.

Он добавил, что каждые 10 дней будет заслушивать акимов по этому вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972228-akim-danial-ahmetov-predlozhil-vydavat-ugol-pod-zarplatu/