Нацгвардейцы вернули домой сразу двоих потерявшихся детей за день в Нур-Султане

Нацгвардейцы и ребенок. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Вчера, 1 июня, столичные нацгвардейцы во время несения службы обнаружили и вернули по домам двоих потерявшихся детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Как рассказали в Нацгвардии, первый эпизод произошел в 21:10. Войсковой наряд патрулировал улицы в районе Сарыарка, когда к военнослужащим обратились граждане с просьбой помочь потерявшемуся двухлетнему ребенку.

Начальник войскового наряда, рядовой Арсен Сагадат с патрульными рядовыми – Василием Наумовым и Жалгасом Сергалиевым – доложили об этом дежурному по войсковым нарядам.

Военные организовали поиски родителей ребенка, и спустя некоторое время они были найдены.

Нацгвардеец нашел ребенка. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Второй случай произошел уже позднее, в районе набережной реки Есиль. К начальнику войскового наряда, рядовому Баубеку Жумашжан и патрульным рядовым – Ескендиру Сарсенбек и Владимиру Трегубченко – обратилась женщина с просьбой найти ее сестренку, которая потерялась.

Спустя некоторое время поиска ребенок был найден. Гвардейцы передали девочку сестре, которая выразила благодарность солдатам и их командирам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972196-natsgvardeytsy-vernuli-domoy-srazu-dvoih-poteryavshihsya-detey-za-den-v-nur-sultane/