"Какая потребность?": депутат раскритиковал программу трехъязычия в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сенатор Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании палаты подверг критике систему образования страны. Депутат заявил, что наши дети становятся "экспериментальной площадкой бесконечных реформ" в этой сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Мурат Бахтиярулы адресовал заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

"По долгу службы нам много приходится ездить по регионам, посещать школы, общаться с учителями. Многие из них недовольны изменениями, происходящими в сфере образования. Наверно, не осталось ни одной страны, которой мы бы не подражали в сфере образования. Но нужны ли они обществу? Отвечают ли нашим интересам?" - задался он вопросами.

Так, по его словам, за последние пять лет закон "Об образовании" претерпел 29 изменений и дополнений, образовательный стандарт менялся семь раз с 2000 по 2017 год. При этом с каждым изменением содержание программы обучения обновляется, соответственно, тратятся огромные средства на новые учебники.

"Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ, и за последние 30 лет через систему образования Казахстана прошли более 10 млн человек. Ведь мы также несем ответственность за неуверенность в себе нового поколения. За то, что молодые люди не смогли сформироваться как специалисты, как личности", - заявил депутат.

При этом он указал на большое неравенство в финансировании учебных заведений и разрыв в качестве знаний учеников разных школ.

По его данным, на НИШ тратится в 6 раз больше средств, чем на обычную общеобразовательную школу.

"Ученикам, обучающимся в сельских школах, - 44% обучающихся в стране - требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", - заявил Мурат Бахтиярулы.

Подверг он критике и программу трехъязычия.

"Безусловно, требования по знанию английского языка нашей молодежи продиктовано временем. Но какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления, развития сознания?

Три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки.

А истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией и формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. И поэтому президент страны Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с 5 класса по желанию родителей", - напомнил сенатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972195-kakaya-potrebnost-deputat-raskritikoval-programmu-trehyazychiya-v-kazahstane/