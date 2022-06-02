Грозы и дожди пообещали синоптики жителям Алматы и Шымкента

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В Алматы синоптики вновь прогнозируют грозу - дождливая погода сохраняется в мегаполисе с прошлой субботы. О непогоде метеорологи предупреждают и жителей Шымкента. Актуальный прогноз погоду опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы продолжается череда дождей - сегодня в южной столице также прогнозируют осадки и грозу. При этом дождь продолжится и в ночь на пятницу. Днем столбики термометров в мегаполисе покажут +22...+24 градуса, ночью - от +13 до +15. Скорость ветра составит 2-7 м/с, но при грозе возможны порывы до 12 м/с.

Гроза ожидается сегодня и в Шымкенте, но столбики термометров при этом поднимутся до +30...+32 градусов. Жителей мегаполиса ждет усиление ветра до 8-13 м/с, а при грозе порывы до 15-20 м/с. Ночью дождь продолжится, в термометры покажут +13...+15 градусов.

Астанчанам синоптики обещают теплую погоду без осадков - днем температура воздуха в столице прогреется до +21...+23, ночью опустится до +8...+10. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972126-grozu-i-dozhdi-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-almaty-i-shymkenta/