Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за фейков о январских событиях

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В Казахстане участились случаи распространения ложной информации касательно январских событий, об этом сообщил представитель Генпрокуратуры на брифинге в СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, касающейся январских событий.

На сегодня зарегистрировано 19 уголовных дел по статье 274 УК по распространению заведомо ложной информации, 3 дела направлено в суд.

В этой связи еще раз призываем граждан доверять только официальным и проверенным источникам", – заявил замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Напомним, что за участие в январских событиях в Казахстане уже осудили более 300 человек – об этом также сегодня сообщили в Генпрокуратуре.

В Кызылорде местные жители во время беспорядков решили ограбить ломбард – четыре гражданина похитили ювелирные украшения на 300 млн тенге, все они задержаны, а изделия изъяты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972091-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-feykov-o-yanvarskih-sobytiyah/