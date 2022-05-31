Фейк о бесплатной раздаче еды детям 1 июня опровергли в акимате Алматы

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В акимате Алматы опровергли рассылаемое в Казнете аудиосообщение, в котором говорится, что завтра, 1 июня, в честь Дня защиты детей власти якобы организуют раздачу еды и напитков. Эти сведения прокомментировали в горакимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в администрации города, в соцсетях и мессенджерах распространяется аудиосообщение, где некая женщина сообщает, что 1 июня в честь праздника акимат якобы за свой счет организует бесплатную раздачу еды, напитков, сладостей и развлекательных услуг для детей в местах проведения мероприятий по случаю Дня защиты детей.

В ведомстве подчеркнули, что утвержденный список мероприятий доступен на официальном сайте акимата, а также разослан в СМИ.

О бесплатной раздаче еды, напитков и прочих услугах в документе речи не идет, подчеркнули в администрации города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971892-feyk-o-besplatnoy-razdache-edy-detyam-1-iyunya-oprovergli-v-akimate-almaty/