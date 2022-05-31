Названа причина остановки поезда в метро Алматы

Көрнекі фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Стала известна причина остановки поезда в метро, произошедшей между станциями Алмалы и Абай сегодня, 31 мая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".

Как указывается в сообщении, сегодня в 14:58 между станциями Алмалы и Абай машинист принял решение остановить поезд.

Причиной стали показания датчиков пожарной сигнализации бортового оборудования.

Далее, убедившись, что срабатывание ложное, машинист затребовал вспомогательный поезд. С его помощью остановленный состав был отправлен на станцию Абай, после чего его вывели в электродепо.

В администрации метрополитена сообщили, что в настоящее время оборудование запущено, поезд находится в исправном состоянии и его допустят на линию после контрольного технического осмотра и испытаний.

В итоге из-за остановки поезда срыв графика движения составил 28 минут. Тем не менее, по состоянию на 18:00 график движения поездов восстановлен.

О поезде, застрявшем между двумя станциями метро в Алматы, стало известно сегодня. Сообщалось, что пассажирам пришлось ждать 15 минут для того, чтобы продолжить движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971890-nazvana-prichina-ostanovki-sostava-v-metro-almaty/