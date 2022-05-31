"Строят без цемента": житель Карагандинской области голыми руками разобрал новостройку

Кадр из видео: instagram.com/skandal_krg

Житель Карагандинской области записал видео, на котором запечатлел строящийся для очередников дом. По словам мужчины, стены дома возводят, экономя на цементе. Доводы автора проверяет специальная комиссия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Жанааркинского района.

Для подтверждения своих слов автор видео голыми руками разбирает кирпичи новостройки.

"Это Жанаарка, Карагандинская область. Строят дома в новом районе Жана-Нур. Кирпичи не залиты, они свободно вынимаются, здесь нет цемента. По-моему, они заливают раствором кирпичи только через каждые три ряда", - возмущается мужчина.

Видео вызвало резонанс. Пользователи недоумевают, куда смотрит технадзор и местный акимат.

"Эти дома строят вдоль дороги. Все делают вид, что ничего не знают. Куда смотрит акимат? Как можно принимать такие дома?", "Самое страшное, что такие дома кто-то принимает. А потом через 5-6 лет они же говорят: делайте ремонт за свой счет", "Слов нет. Строительные компании получают деньги от государства, а в домах жить опасно. Молодец, что показал видео. Пусть все знают", - пишут комментаторы.

В пресс-службе акимата Жанааркинского района сообщили, что на данном объекте проводится комиссионная проверка. Пока строительство приостановлено.

"Дома строятся в микрорайоне Жана-Нур. С подрядной компанией заключен договор на строительство 17 домов. Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, которая все проверяет. Мы держим вопрос на контроле. После проверки дополнительно сообщим о результатах", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971874-stroyat-bez-tsementa-zhitel-karagandinskoy-oblasti-golymi-rukami-razobral-novostroyku/