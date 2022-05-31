Какой будет погода в июне в Казахстане, рассказали синоптики

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По прогнозам синоптиков, теплая и жаркая погода в июне будет периодически сменяться ветрами и грозами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В начале июня летняя погода сохранится в западных и южных регионах Казахстана – днем до +25...+33 градусов. На юге Мангистауской области погода будет намного жарче – температура воздуха может достигать +38 градусов.

В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра. Температурный фон относительно невысокий: днем – в пределах +15...+23 градусов, на востоке и юго-востоке страны – +20...+28 градусов.

В северо-западной части страны с северным антициклоном в ночные часы возможно понижение температуры воздуха, на почве – до заморозков.

К середине первой декады июня воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии обусловят очень жаркую погоду почти на всей территории республики, столбики термометров возможно поднимутся до отметки в +28...+36 градусов, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни – до +40 градусов.

В конце первой, в начале второй декады прогнозируется спад жары: сначала – на западе республики, а затем – и на остальной территории страны.

Во второй и третьей декадах июня кратковременные дожди, с порывистым ветром, грозой, градом, пыльной бурей будут сменяться жаркой и устойчивой погодой.

Колебание температуры воздуха прогнозируется:

в северной половине Казахстана: ночью – от +5...+13 градусов до +15...+22 градусов, днем – от +18...+25 градусов до +28...+36 градусов;

Казахстана: ночью – от +5...+13 градусов до +15...+22 градусов, днем – от +18...+25 градусов до +28...+36 градусов; в южной половине страны: ночью – от +10...+16 градусов до +18...+26 градусов, днем – от +25...+30 градусов до +33...+42 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971872-kakoy-budet-pogoda-v-iyune-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/