Отцу рядового, погибшего при теракте в Актобе, подарили автомобиль

Еркинбек Абдукадиров. Фото: polisia.kz

Сертификат и ключи от автомобиля вручили Еркинбеку Абдукадирову - отцу героически погибшего в Актобе военнослужащего рядового Досбола Сапар, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Досбол Сапар погиб в июне 2016 года во время нападения террористов на воинскую часть 6655 в Актобе. Указом президента рядовой Досбол Сапар посмертно был награжден орденом "Айбын" III степени.

На недавно прошедшем турнире по дзюдо, посвященном памяти сотрудников полиции и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, было решено наградить ценным подарком отца погибшего военнослужащего.

На церемонии вручения ключей от автомобиля замглавы МВД РК Еркин Ботаканов поблагодарил Еркинбека Сапаровича за воспитание настоящего патриота своей страны, проявившего мужество и самоотверженность при отражении атаки преступников.

Еркинбек Абдукадиров и Еркин Ботаканов. Фото: polisia.kz

"Он отдал свою жизнь за мир и безопасность граждан Казахстана", - сказал главнокомандующий Нацгвардией.

Слова благодарности главком выразил также руководству Национального союза ветеранов дзюдо России в лице Павла Бальского и его представителю, директору ТОО "Атоком" Жумажану Мукатанову за поддержку и внимание родителям погибших героев.

Отмечается, что именно организаторы турнира - Национальный союз ветеранов дзюдо России - выступили с инициативой наградить отца погибшего героя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971728-ottsu-ryadovogo-pogibshego-pri-terakte-v-aktobe-podarili-avtomobil/