Дождливую погоду пообещали синоптики в Нур-Султане и Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы и Нур-Султане неделя начнется с гроз и дождей, а в Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз погоды на понедельник, 30 мая, опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня вновь ожидаются дождь и гроза, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, а скорость ветра – от 2 до 7 метров в секунду. Ночью также будет дождливо, столбики термометров опустятся до +11...+13 градусов, при этом скорость ветра увеличится до 5-10 м/с, а при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Гроза и днем, и ночью ожидает и жителей Нур-Султана: в столице сегодня будет дождливо, днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, а ночью – от 13 до 15 градусов выше нуля. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с.

Жаркую погоду синоптики обещают жителям Шымкента: в третьем мегаполисе сегодня осадков не ожидается, столбики термометров покажут +25...+27 градусов днем и +11...+13 градусов – ночью. В Шымкенте, как и в столице, ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971536-dozhdlivuyu-pogodu-poobeschali-sinoptiki-v-nur-sultane-i-almaty/