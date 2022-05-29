Казахстан увеличил число авиарейсов в Россию и еще ряд стран

Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане увеличится количество международных авиарейсов. В летний период добавится 81 новый рейс в неделю по 18 маршрутам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

В КГА сообщили, что маршрутная сеть международных авиаперевозок в Казахстане увеличится до 433 рейсов в неделю.

Причиной этому стало улучшение эпидемиологической ситуации в стране и ослабление карантинных ограничений в мире.

"В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю (с 352 до 433 рейсов в неделю) по 99 маршрутам (с 81 до 99 маршрутам)", – говорится в сообщении комитета.

Сообщается, что будут запущены рейсы по новым направлениям – в Италию, Чехию и Грецию.

При этом увеличится число рейсов в Турцию, Египет, Грузию и Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971504-kazahstan-uvelichivaet-chislo-aviareysov-v-rossiyu-i-esche-ryad-stran/