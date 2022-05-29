Дожди в Алматы продолжатся в воскресенье

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Сегодня в воскресенье, 29 мая, в Алматы ожидается дождь. Также синоптики рассказали о погоде в Нур-Султане и Шымкенте. Прогнозы приводятся на официальном сайте РГП "Кагидромет".

В Нур-Султане ожидается солнечная и теплая погода. Столбики термометров днем покажут +24…+26 градусов, ночью же температура опустится до +9…+10 градусов. Скорость ветра днем составит 5-10 м/с.

В Алматы в воскресенье вновь пройдут дожди. В течение дня температура воздуха составит +15…17 градусов, а ночью – +11…+13 градусов. В целом скорость ветра будет достигать 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте сегодня прогнозируют погоду без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +23…+25 градусов, а ночью – снизится до +9…+11 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Кроме того, на сегодня в Алматы и в ряде регионов Казахстана были объявлены штормовые предупреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971478-dozhdi-v-almaty-prodolzhatsya-v-voskresene/