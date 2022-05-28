Пропавшего почти две недели назад 24-летнего парня ищут родители и полиция в СКО

Анатолий Зарва. Фото: ДП СКО

В Северо-Казахстанской области родители вместе с полицейскими и волонтерами разыскивают 24-летнего Анатолия Зарва. Парень вышел из дома и исчез, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 25 мая в отдел полиции Айыртауского района поступило заявление о пропаже молодого человека. Сообщалось, что утром 15 мая 24-летний Анатолий Зарва ушел из дома в райцентре Саумалколь и не вернулся.

В поисках парня принимают участие правоохранители, волонтеры, сотрудники местных исполнительных органов и неравнодушные люди.

Ориентировки разосланы во все территориальные подразделения полиции, информация также опубликована в соцсетях.

Приметы Анатолия Зарва: рост 190-192 см, плотного телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в темно-синюю ветровку, темно-зеленую футболку, синие джинсы, черные кроссовки.

"Всех, кто обладает какой-либо информацией о без вести пропавшем, просим сообщить по номерам телефонов: 8 (71533) 2-18-06, 2-17-50, 8 775 448 75 83, 102", - призвал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971455-propavshego-pochti-dve-nedeli-nazad-24-letnego-parnya-ischut-roditeli-i-politsiya-v-sko/