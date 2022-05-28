"Эти дома - убийцы": жители Караганды подали в суд на акимат

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Жители жилого комплекса "Шапагат", построенного на месте печально известной "Бесобы" в Караганде, бьют тревогу. Говорят, что с 9-этажного дома осыпается облицовка, а их жизни находятся под угрозой. Люди подали в суд на городской акимат, передает "Хабар 24".

Жители жилого комплекса считают, если кусок керамогранита упадет на прохожего, тяжелых травм не избежать.

"Шапагат" сдали 6 лет назад, гарантийные сроки давно истекли, никаких обязательств по устранению недочетов застройщик уже не несет. Поэтому люди подали в суд на городской акимат.

"Эти дома - убийцы. Вы знаете, утром мы вообще боимся выходить. Когда сверху керамогранит падает, я вам честно говорю, вообще не смешно, ни в какие рамки не лезет", - возмущается жительница ЖК Меруерт Садуова.

Чиновники обещают демонтировать керамогранитные плиты.

"По восстановлению будем рассматривать в рамках закона о жилищных отношениях. Это 2 варианта: либо за счет сбора целевых средств собственников квартир, либо по программе развитие регионов - модернизация, то есть через кредит", - пояснил заместитель акима района имени Казыбек би Саят Карамендинов.

Напомним, обрушение дома в ЖК "Бесоба" произошло в Караганде в 2012 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971427-eti-doma-ubiytsy-zhiteli-karagandy-podali-v-sud-na-akimat/